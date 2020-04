Vleugellamme privéjet waarmee je de weg op mag wordt geveild Erik Kouwenhoven

02 april 2020

20u38 1 Auto Een opvallend vervoermiddel dat binnenkort wordt geveild, lijkt het antwoord op een vraag die niemand heeft gesteld. Toch denkt het Amerikaanse veilinghuis Mecum dat deze kruising tussen een auto en een privévliegtuig meer dan honderdduizend euro gaat opleveren.

De limousine is gebouwd op basis van de romp van een echte Learjet. Wel is het geheel verstevigd met een buizenframe om inzittenden te beschermen tijdens een eventuele botsing. De vliegtuig-auto is voorzien van een 8,1-liter metende achtcilinder motor en weegt ruim 5.500 kilo. De auto is goedgekeurd voor de openbare weg, maar rijden met zo’n gevaarte is vast geen onverdeeld genoegen, zelfs niet in de Verenigde Staten.

(Lees verder onder de foto’s)

Het interieur is voorzien van veiligheidsgordels, een minibar en een uitgebreid scala aan licht- en geluidsapparatuur. De luidsprekers kunnen ook geluidseffecten van straalmotoren afspelen, voor degenen die ondergedompeld willen worden in hun privévliegtuig-illusie. De piloot maakt gebruik van een groot aantal camera’s om parkeerschade te voorkomen.

Wanneer de auto wordt geveild op 23 juni, krijgt de koper er een grote trailer bij, plus een dikke Chevrolet om het geheel te kunnen vervoeren naar shows en evenementen. Het schatten van de waarde is moeilijk. Ooit vroeg de huidige eigenaar vijf miljoen dollar (zo’n 4,6 miljoen euro), maar dat was kennelijk te veel van het goede. Kenners houden het erop dat het bieden zal stoppen bij een bedrag van rond de 200.000 dollar (zo’n 184.680 euro).