Vlekkeloos door de autokeuring? Brits rapport toont aan welke wagens het best en het slechtst scoren

De autokeuring zegt lang niet alles over de betrouwbaarheid, maar het toont wél hoe storingsgevoelig een wagen is. De Britse consumentenorganisatie WhatCar onderzocht welke tweedehandsauto’s, tussen de drie en acht jaar oud, onmiddellijk en zonder opmerkingen door de keuring geraken. HLN Drive bekeek het rapport.

Als je een tweedehandswagen koopt, kies je er best eentje met een vlekkeloos keuringsverleden. WhatCar heeft een lijst samengesteld van tweedehandsauto’s van drie tot acht jaar oud die het makkelijkst door de keuring geraken. Alvast een belangrijk verschil met België is dat de auto’s in het Verenigd Koninkrijk (VK) al na drie jaar gekeurd moeten worden, in plaats van na vier jaar bij ons.

De consumentenorganisatie kreeg inzage in 745.000 geanonimiseerde rapporten van het Britse Ministerie van Transport. Van elk voertuig passeerden minstens 100 stuks de keuring, hoewel dat voor alle modellen in de top 50 zo'n 1.157 exemplaren waren. Natuurlijk kunnen de gegevens van het VK niet een-op-een worden vertaald naar de Belgische situatie, maar de cijfers vertellen wél iets over de betrouwbaarheid op lange termijn van bepaalde merken en modellen.

Deze 10 wagens scoren het beste

De Hyundai Ioniq komt gemiddeld het best door de autokeuring in het VK, met een slagingspercentage van 96,18 procent. Op plek twee staat de BMW i8 (2014-2020). Daarvan rolt 95,97 procent foutloos door de test. Op plek drie vinden we de Porsche Boxster (2012-2016) met 94,10 procent. Op vier de Lexus NX (2014-nu) met een slagingspercentage van 93,82 procent. De top vijf wordt vervolmaakt door de Porsche 911 (2012-2019) met 93,72 procent. Op de plekken zes tot en met tien eindigen achtereenvolgens de Mazda CX-3, de Lexus RX , de Mazda MX-5 en de Porsche Macan en Cayman .

Deze 10 auto’s scoren het slechtste

De auto die het minst vaak in één keer door de keuring komt, is de Peugeot 5008 . Slechts 70,81 procent van de modellen kwam er in één keer door. Ook slecht deed de Hyundai i800 het met 71,36 procent. Op plaats drie staat de Opel Corsa met een slagingspercentage van 73,18 procent. Daarna volgt de Ford Galaxy op plaats vier met 73,38 procent, gevolgd door de Fiat Punto op vijf met 73,52 procent. De top tien van slechtst scorende tweedehandswagens wordt vervolmaakt door de Renault Mégane , de Opel Antara, de Citroën DS3, de SsangYong Korando en de Kia Sorento .

