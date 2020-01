Vlaanderen op koers voor 60.000 elektrische of hybride wagens in 2020 RL

28 januari 2020

04u15

Bron: Belga 1 Auto Vlaanderen zit op schema om een aantal doelstellingen rond elektrische wagens te halen. Zo rijden er in Vlaanderen momenteel bijna 45.000 elektrische of plug-in hybride wagens rond en staan er 3.655 laadpalen. In de plannen van de Vlaamse regering wordt gemikt op 60.000 elektrische voertuigen en 5.000 laadpalen tegen eind 2020. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) heeft opgevraagd bij minister Zuhal Demir (N-VA).

De Vlaamse regering heeft al langer de ambitie het wagenpark te vergroenen. Daarvoor werd, door de vorige regering al, het actieplan 'Clean power for transport' (2015-2020) in het leven geroepen. In dat plan staat onder meer de ambitie om tegen eind 2020 5.000 publieke laadpunten te realiseren. Verder is het de bedoeling om tegen eind 2020 60.000 elektrische wagens op de weg te hebben.

Uit cijfers die N-VA-parlementslid Andries Gryffroy heeft opgevraagd blijkt nu dat Vlaanderen op koers lijkt om die doelstellingen te halen. Op 1 december 2019 waren er in Vlaanderen 12.926 batterij-elektrische en 31.286 plug-in hybride wagens, samen dus goed voor bijna 45.000 wagens.

Ook de uitrol van de laadinfrastructuur lijkt op schema te zitten. "Vlaanderen telt nu 3.655 publieke laadpalen en binnenkort verschijnt nog een marktbevraging voor 1.500 publieke laadpalen, nog dit jaar te installeren. Doel in zicht dus", aldus Gryffroy.

Gebrek aan inzicht kosten oplaadbeurt

Ondanks het positieve nieuws, zijn er volgens Gryffroy nog een aantal aandachtspunten. Zo is het momenteel nog te vaak onduidelijk hoeveel een oplaadbeurt zal kosten. Ook verhoogde Tesla plots de prijs van een oplaadbeurt met 40 procent.

Maar dat probleem zou kunnen weggewerkt worden door de deelname aan een Europees project. "Concreet komt het erop neer dat alle laadpalen op eenzelfde website zullen worden weergegeven en dat de consument op die manier vooraf een duidelijk zicht heeft op de kostprijs van een laadbeurt. Dit zal dus zorgen voor meer transparantie", aldus Gryffroy.