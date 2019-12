Vlaanderen maakt middelen vrij voor ruim 600 extra elektrische laadpunten TMA

12 december 2019

12u00

Bron: Belga 6 Auto De Vlaamse overheid trekt voor meer dan 840.000 euro subsidies uit voor twaalf projecten die zorgen voor de vergroening van bedrijfsvoertuigen en deelwagens. Dat maakt minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) bekend in de marge van de Klimaatconferentie in Madrid. De investering zou goed zijn voor 614 bijkomende elektrische laadpunten.

De subsidies komen er in uitvoering van het Vlaams actieplan Clean Power For Transport, waarmee de Vlaamse overheid al enkele jaren de doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen wil bevorderen. Twaalf projecten zijn weerhouden. Zo gaat Q8 meer dan twintig laadpalen plaatsen op enkele supermarktparkings in de regio Antwerpen. Die laadpalen zullen de klok rond publiek toegankelijk zijn. Het bedrijf Umicore gaat dan weer voor de volledige elektrificatie van zijn wagenpark, wat gepaard gaat met de installatie van maar liefst 400 laadpunten tegen 2023. De ideale woning investeert in een deelsysteem voor elektrische wagens met bijhorende laadinfrastructuur vlakbij sociale woonprojecten. De provincie Vlaams-Brabant gaat haar acht voorziene mobipunten aanvullen met laadinfrastructuur voor elektrische (deel)fietsen en (deel)wagens.

"Willen we de Vlaming de overstap laten maken naar zero emissie voertuigen, dan moeten we samen ervoor zorgen, dat die wagens ook voldoende opgeladen of getankt kunnen worden. Daarom moeten ook ondernemingen laadpalen plaatsen op hun bedrijfsparking en ook supermarkten zodat ook buurtbewoners daar 's nachts hun wagen kunnen opladen", zegt Demir.