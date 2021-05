Vlaanderen legt lat hoog: 35.000 publieke laadpunten tegen 2025 (en dat is zeven keer meer dan nu)

Op reis met een elektri­sche wagen: Waar vind ik laadpalen in het buitenland? En waar kan je gratis tanken?

2 mei Het lijkt erop dat we deze zomer vooral binnen Europa op reis zullen gaan en dat een heleboel mensen liever in hun bubbel met de auto op vakantie willen dan een vliegreis boeken. Is dat praktisch doenbaar met de elektrische (bedrijfs)wagen? Waar moet je rekening mee houden? En hoe kan je gratis elektriciteit tanken? We zetten de antwoorden op al jouw vragen op een rijtje.