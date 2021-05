Vlaamse regering schetst kader voor uitbouw laadinfrastructuur

Op aangeven van Peeters keurde de Vlaamse regering afgelopen vrijdag de visienota Clean Power for Transport 2030 goed. Die bevat de doelstellingen om het transport in Vlaanderen te vergroenen en laadinfrastructuur uit bouwen, om tegen 2030 een CO2-emissiereductie van 23 procent te realiseren. Om de Europese doelstelling van 1 publieke laadpaal per 10 elektrische wagens te halen, wil Peeters dat er tegen 2025 zo'n 35.000 laadpunten publiek toegankelijk zijn. "Door het voorzien van laadinfrastructuur stimuleren we koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren en bedrijven", zegt ze.

Het is de bedoeling dat er langs de snelwegen en gewestwegen verkeersborden met informatie over laadpunten komen. De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter, vindt Peeters. Ze wil tijd winnen door vooraf potentiële locaties in kaart te brengen. Deze ‘potentieelkaarten’ zijn nu in opmaak.