Vlaamse regering gaat op zoek naar projecten voor vergroening wagenpark HR

11 juni 2019

10u26

Bron: Belga 2 Auto De Vlaamse regering gaat opnieuw op zoek naar projecten voor de vergroening van het wagenpark in Vlaanderen. Ze lanceert daarvoor een nieuw call waarbij bedrijven en organisaties projecten kunnen indienen. Dat kan tussen 23 en 27 september. Dat heeft Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) bekendgemaakt.

De Vlaamse regering heeft al langer de ambitie het wagenpark te vergroenen. Daarvoor werd het actieplan 'Clean power for transport' (2015-2020) in het leven geroepen. In dat plan staat onder meer de ambitie om tegen eind 2020 5.000 publieke laadpunten te realiseren. Het aandeel elektrische wagens moet tegen dezelfde termijn opgetrokken worden naar 7,5 procent.

Om die doelstellingen te helpen realiseren, lanceert de Vlaamse regering een nieuwe call. Voor de call komen verschillende types projecten in aanmerking. Het kan gaan om laadinfrastructuur bij bedrijven en organisaties, laadinfrastructuur voor deelvervoer of het stimuleren van deelvervoer via laadinfrastructuur op het niveau van wijken of buurten.

Ontslagnemend Vlaams minister van Energie Lydia Peeters hamert op het belang van die laadinfrastructuur: “Laadinfrastructuur vormt een essentieel onderdeel om het vertrouwen in elektrisch rijden te vergroten. Daarom zetten we met deze oproep ook in op meer laadinfrastructuur buiten het publiek domein, op plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals parkeerterreinen van toeristische trekpleisters, winkelcentra, horeca, ziekenhuizen, scholen,...”

Zero-emissie logistiek

De call staat ook open voor zero-emissie logistiek (bv. thuisleveringen met batterij-elektrische bestelwagens komen in aanmerking voor steun) en voor buurten of wijken die willen investeren in elektrische deelauto's. Peeters: “Ondersteuning voor deelvervoer laat mensen kennismaken met de voordelen van elektrisch rijden. Daarnaast is de uitbreiding van laadinfrastructuur noodzakelijk voor het vertrouwen van vele Vlamingen om de overstap te wagen.”