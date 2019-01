Vlaamse overheid organiseert groepsaankoop om elektrische wagens aantrekkelijker te maken: “Op Autosalon zal je niet goedkoper vinden” Astrid Roelandt

18 januari 2019

00u00 0 Auto De verkoop van elektrische wagens raakt maar niet van de grond. Daarom organiseert de Vlaamse overheid een groepsaankoop voor vier elektrische voertuigen, met tot wel 14.000 euro voordeel.

Elektrisch rijden mag dan wel veel milieuvriendelijker zijn, zo'n wagen blijft nog steeds een pak duurder dan een benzinewagen. De Vlaamse regering voerde daarom ook een zero-emissiepremie in - tot 4.000 euro - voor wie een elektrische auto koopt en stelde de wagens ook vrij van verkeersbelasting. Toch kon ook dat maar een fractie van de Vlamingen overtuigen. In totaal rijden er in Vlaanderen 7.934 volledig elektrische wagens rond (en 25.376 hybride). Tegen 2020 zouden dat er volgens de Vlaamse doelstelling 60.000 moeten zijn.

Daarom heeft de Vlaamse overheid aan offertevergelijker Bobex gevraagd om een groepsaankoop te organiseren. Die hebben offertes aangevraagd bij de 11 grote constructeurs in ons land en vervolgens een selectie van vier modellen gemaakt. (zie tabel) "Niet alleen op basis van de prijs", aldus zaakvoerder Jean-Louis Van Marcke. "We moesten ook zeker zijn dat het model voldoende geproduceerd wordt, zodat het snel geleverd kan worden."

Gratis proefrit

Zo heeft u de Peugeot via de groepsaankoop en de zero-emissiepremie al voor 16.652 euro, inclusief btw en batterij. Ter vergelijking: de catalogusprijs bedraagt 30.369 euro, al is het natuurlijk de vraag of er kopers zijn die die effectief betalen. Concessiehouders zwaaien vaak wel met één of andere korting of met gunstige overnamepremies voor de oude wagen, al zijn die bij elektrische wagens vaak zeer beperkt. Toch komt de groepskorting voor de Peugeot neer op 9.718 euro. "Dat komt omdat het al een iets ouder model is, en al op grotere schaal geproduceerd wordt." Bij de andere modellen is de korting veel kleiner.

De deals die Bobex onderhandelde, liggen in de lijn van de saloncondities naar aanleiding van het Autosalon, dat vanavond begint. "Maar je gaat ze daar zeker niet goedkoper tegenkomen", verzekert Van Marcke. "Integendeel, anders zou het wat belachelijk zijn om een groepsaankoop te organiseren." De saloncondities lopen ook maar tot eind februari. Op de groepsaankoop kan je je inschrijven tot 15 mei, op SamenElektrisch.be.

Of hij zeker is dat dit de best mogelijke deal is? "Ik sluit niet uit dat er hier en daar een concessiehouder is - iemand die je al jaren kent, bijvoorbeeld - die nog iets lager durft gaan, maar de meeste mensen hebben geen zin of voelen zich niet zeker genoeg om daarover zwaar te onderhandelen. Dat hebben wij nu in hun plaats gedaan. En ze kunnen gerust zijn, dit is een goede prijs." Wie zich inschrijft, zal gecontacteerd worden door een concessiehouder uit de buurt en kan een vrijblijvende, gratis proefrit komen maken.

De hele bedoeling van de groepsaankoop is dan ook om het voor mensen eenvoudiger te maken om de stap te zetten, legt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) uit.

Niet duurzaam

"De laatste maanden is er al een kleine stijging in het aantal nieuwe inschrijvingen van elektrische wagens, en we hopen dat de groepsaankoop dit nog verder versterkt," aldus Peeters.

Automobiel- en tweewielerfederatie Febiac reageert kritisch. "Is het wel de rol van de overheid om meer elektrische auto's te verkopen via een groepsaankoop?", vraagt woordvoerder Joost Kaesemans zich af. "Het zou beter zijn als ze zich focussen op het fiscaal aantrekkelijk maken van schone technologieën. Eenmalig voordelig een elektrische auto kunnen kopen is op termijn geen duurzame strategie. Natuurlijk is elke ondersteuning van de ontwikkeling van onze merken welkom. Maar ik weet niet of dit de beste manier is."