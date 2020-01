Vlaamse laadpunten voor elektrische auto’s worden amper 0,6 keer per dag gebruikt AW

29 januari 2020

10u14

Bron: De Tijd 1 Auto De elektrische auto zit nog niet in de lift in Vlaanderen. En dat is te merken aan het gebruik en de verspreiding van publieke laadpalen. Terwijl er in 2018 nog 1.320 publieke laadpunten bijkwamen, waren dat er vorig jaar nog maar 600. De laadpunten worden gemiddeld 0,6 keer per dag gebruikt. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

In december 2019 telde Vlaanderen in totaal 3.655 publieke laadpunten. Volgens het oorspronkelijke plan zouden dat er eind 2020 reeds 5.000 moeten zijn, maar die deadline is inmiddels verschoven naar 2021. De Nederlandse operator Allego, die instaat voor de laadpunten, geeft toe dat ze nog enkele honderden laadpalen moeten plaatsen die er vorig jaar reeds moesten staan.

Oorzaken van vertraging

Er zijn wat problemen met de vergunningen, legt Allego uit. Maar de lastige locatiebepaling is de voornaamste oorzaak van de opgelopen vertraging. “Netbeheerder Fluvius moet de locaties van de laadpalen kiezen, maar wij eisen natuurlijk een zo groot mogelijke kans op gebruik. Hoe meer laadpalen in Vlaanderen staan, hoe moeilijker die keuze wordt”, aldus directeur Benelux Harold Langenberg.

Want al worden de laadpunten die er momenteel staan wel degelijk gebruikt, het aantal oplaadbeurten ligt soms behoorlijk laag: “Onze laadpunten worden in Vlaanderen gemiddeld 0,6 keer per dag gebruikt. Vooral in kleine gemeenten waar veel burgers een eigen oprit of garage hebben, ligt het gebruik met luttele oplaadbeurten per maand soms extreem laag.”

Dat ligt volgens Langenberg aan de nog matige populariteit van elektrische auto’s in Vlaanderen. Slechts 2 procent van de verkochte auto’s in Vlaanderen was vorig jaar volledig elektrisch.