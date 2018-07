Vijf fouten bij het gebruik van airco in de auto (en hoe het wel moet) Niek Schenk

11 juli 2018

10u55

Bron: AD.nl 6 Auto De airco is een mooie uitvinding om het auto-interieur koel te houden, maar veel automobilisten gebruiken het systeem nog altijd op een verkeerde manier. Dit zijn de vijf meest voorkomende fouten (en de oplossingen):

1. De airco bij het instappen meteen op de koudste stand en met de grootste blaaskracht inschakelen.

Beter is het om de portieren en de ramen eerst een minuut te openen voordat je de airconditioning aanzet. Met deze eenvoudige handeling is de temperatuur in het interieur al significant te verlagen. Zodra de auto is geventileerd, kun je instappen, de portieren en ramen sluiten en de airconditioning inschakelen.

2. De ‘lucht-recirculatie’ ingeschakeld houden.

Net na het instappen kan het handig zijn om eerst een paar minuten de interne recirculatie in te schakelen, want hierdoor zal het interieur nog sneller afkoelen. Maar daarna moet het systeem toch echt op de stand met toevoer van buitenlucht. Hierdoor zal het systeem de luchtstroom gelijkmatiger en efficiënter kan verdelen.

3. De airconditioning 's ochtends vroeg nog niet inschakelen, omdat het dan nog kil is.

In onze streken kan het 's zomers in de ochtend best koel zijn. Toch is het dan vaak verstandig om meteen de airconditioning aan te zetten. Zo voorkom je dat de ramen beslaan als de buitentemperatuur enigszins begint te stijgen.

4. De uitstroomopeningen verkeerd richten

'Zet de temperatuur eens wat lager, ik voel niks', is in de zomer een veel gehoorde opmerking van passagiers in de auto. Meestal is het echter geen kwestie van een te hoog ingestelde temperatuur, maar de richting waarin de koude lucht door de auto stroomt. Om een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom te krijgen, moeten de uitstroomopeningen naar boven wijzen en dus niet naar de gezichten van de inzittenden. Met deze eenvoudige handeling stroomt de lucht mooi rond door het interieur van de auto en bereikt de koelte elke passagier. Bovendien: warmte stijgt en alleen daarom al is het verstandig de openingen naar boven te richten, opdat er zo snel mogelijk wordt gekoeld.

5. Geen onderhoud

Veel airco-systemen lijden onder achterstallig onderhoud. Een automerk als Seat adviseert om de filters om de 15.000 tot 20.000 kilometer te vervangen om een verminderde werking te voorkomen. Na een paar jaar zal het ook nodig zijn om de koelvloeistof te verversen of aan te vullen. Achterstallig onderhoud kan bovendien leiden tot schimmels in het systeem en die veroorzaken stank in de auto.