Videotest Porsche Cayenne Coupé: stijlbreuk Fangio.be ging op pad met de eerste SUV Coupé van Porsche Redactie

22 november 2019

16u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Sinds zijn introductie in 2002 is de Cayenne de belangrijke levensader van Porsche. Het model dat geld in het laatje brengt zodat de heren uit Zuffenhausen zich ook kunnen plezieren met het bouwen van sportwagens. Maar sinds kort heerst er een stijlbreuk bij de SUV’s. Mensen willen een offroader met een hoek af. Enter: de Porsche Cayenne Coupé.

BMW heeft de X6, Mercedes de GLE Coupé, Audi de Q8 … SUV Coupés zijn het nieuwe modewoord bij de verhoogde auto’s. Geliefd door velen, verguisd door … nog meer bestuurders omwille van hun uitgesproken look. En nu krijgt ook de Cayenne dus een broertje met een hoek af. De Cayenne Coupé ziet er sportiever en agressiever uit dankzij zijn dalende daklijn, al komt die natuurlijk met een prijs: 155 liter minder bagageruimte ten opzichte van de gewone Cayenne, met name.

Eenmaal achter het stuur merk je weinig verschil met de standaard Cayenne. De SUV Coupé rijdt en voelt aan als een echte Porsche. Al opteer je best voor de 550 pk sterke Turbo of de SE-Hybrid met 680 pk. Onze basisversie, een V6 met 340 pk, had wat meer moeite om het twee ton zware model onder stoom te houden.

Als je SUV Coupés wel weet te smaken en minstens 87.000 euro op je bankrekening hebt staan (iets wat meestal hand in hand gaat), is de Cayenne Coupé zeker een goede keus. Al blijft voor ons persoonlijk 10.000 euro opleggen voor een minder praktische wagen wel wat wringen …