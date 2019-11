Videotest: Peugeot e-208, het begin van iets moois? Redactie

Bron: www.fangio.be 0 Auto Sinds de generatiewissel van de populaire 208 levert Peugeot zijn compacte stadsrakker ook in een 100% elektrische variant. In afwachting van de Belgische lancering trok Fangio.be naar Portugal voor een korte, maar daarom niet minder aangename eerste kennismaking.

De druk op de schouders van de Peugeot e-208 is groot. Niet alleen omdat de compacte stadswagen de handschoen moet opnemen tegen die andere ‘betaalbare’ EV van onze zuiderburen – de Renault ZOE – maar vooral omdat moederhuis PSA (dat naast Peugeot ook Citroën, DS en Opel overkoepelt) de elektrische aandrijflijn uit de e-208 ook zal overplanten in tal van toekomstige EV’s, zoals de elektrische Opel Corsa-e en de DS 3 Crossback E-Tense. De basis kan dus maar beter goed zitten.

Die technische basis onder de Peugeot e-208 wordt gevormd door het nieuwe e-CMP-platform, een modulaire architectuur die van meet af aan bedacht is op een elektrische aandrijflijn. Onder de zetels werd ruimte voorzien voor een 50 kWh grote lithium-ion batterij, zodat de binnenruimte en het koffervolume geen millimeter verschillen van een conventioneel aangedreven 208. Tussen de voorwielen ligt een 136 pk sterke elektromotor, die – ondanks de 350 kilogram zware accu – een spurt van 0 tot 100 km/u in 8,6 seconden mogelijk maakt. Daarmee is de elektrische 208 meteen ook de snelste - tenzij Peugeot in een latere fase alsnog een sportieve GTI uit zijn hoed tovert.

Tijdens onze eerste kennismaking op Portugese bodem konden we overigens aan den lijve ondervinden dat 136 pk ruim volstaat om de lichtvoetige Fransman vlot van z’n plek te brengen, te meer daar de intrinsieke voordelen van een EV (instant koppel en een lager zwaartepunt, omwille van de inplanting van de batterij) duidelijk hun vruchten afwerpen. De Peugeot e-208 is geen sportwagen pur sang, wel een vlotte jongen die moeiteloos zijn mannetje zal kunnen staan in het vaak hectische stadsverkeer. Qua ruimte achteraan hoef je van een Peugeot e-208 natuurlijk geen wonderen te verwachten, al blijft de nog steeds stevige vanafprijs van 31.280 euro veruit de grootste afknapper…