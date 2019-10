Videotest: Hoe goed is de nieuwe Toyota GR Supra? Of, laat ons het anders stellen: is hij beter dan de BMW Z4 waarvan hij is afgeleid? Redactie

18 oktober 2019

09u45

Bron: www.Fangio.be 2

Op regelmatige basis zal de redactie van Fangio.be nieuwe automodellen testen voor HLN.be. en er op onze eigenzinnige, eerlijke manier over rapporteren. Beginnen doen we met videotest van een ware legende die terugkeert uit de dood. De Toyota Supra maakte in de jaren ’90 furore in de film The Fast and The Furious, maar meer dan 15 jaar lang bleef een opvolger uit. Nu maakt het model zijn comeback. Hij werd samen met BMW ontwikkeld en kan op hetzelfde onderstel en dezelfde motor rekenen als de BMW Z4. Het volledige (uitgeschreven) testverslag kan je lezen op Fangio.be!