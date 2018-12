VIDEO. “Zo’n grote jongensdroom, niet normaal”: Hannes Vlogt test een Ferrari met zijn zoontje sam

29 december 2018

Hannes Coudenys en zijn zoontje Rae Morris (4) mogen een ritje maken in een Ferrari 458 Spider, een jongensdroom die in vervulling gaat. “Ik ben eigenlijk veel te starstruck om een deftige review te doen”, lacht het grootste kleine kind in de video. “Ik ga gewoon genieten. Het enige wat je moet weten van de Ferrari is dat hij knalrood is en superluid.” En dat het dak open kan én moet, ook al vriest het.

