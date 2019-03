VIDEO: Zo ‘blust’ de brandweer een elektrische BMW i8

26 maart 2019

Bron: BD.nl 0 Auto Een elektrische BMW i8 is maandag in brand gevlogen in een showroom in de Nederlandse stad Breda (Noord-Brabant). Doordat de wagen elektrisch is, kon hij niet op de normale manier worden geblust. De auto moest daarom gedompeld worden in een grote container met water. Het voertuig moest daar 24 uur afkoelen.

De auto, met een waarde van 160.000 euro, was nog gloednieuw en waarschijnlijk door een technisch mankement in brand gevlogen. De brandweer heeft de auto zo snel mogelijk naar buiten geloodst en daar het ergste geblust. Maar door de vele elektronica in de wagen, is de brand moeilijk volledig te doven.



Daarom heeft de brandweer een grote container met water laten komen zodat de auto volledig ondergedompeld kon worden. Dat is de enige manier om een elektrische auto te kunnen blussen. De auto moest vervolgens nog 24 uur in het water staan, om er voor te zorgen dat hij volledig is afgekoeld.

Het water waarin de auto staat kan niet zomaar weggegooid worden. Daarin zitten nu allerlei zuren en giftige stoffen opgelost die uit de accu's komen. Het bluswater moet dus apart worden geloosd.