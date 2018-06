VIDEO: Volvo crasht frontaal op zware vrachtwagen, bestuurder slechts lichtgewond HR

15 juni 2018

12u53

Het automerk Volvo is al vaak geroemd om zijn pionierswerk op het vlak van veiligheid. Deze video zal aan dat imago nog een beetje bijdragen. De beelden tonen hoe een afgeleide Noorse bestuurder in Sarpsborg met zijn Volvo XC70 met volle snelheid frontaal tegen een zware vrachtwagen knalt, geladen met grind. Toch kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar daar bleek dat hij op een schrammetje na ongedeerd was. Het ongeval gebeurde al op 27 april, maar werden pas nu verspreid. Ze werden gefilmd met de dashcam van Thorbjørn Lerfald, die achter de Volvo reed.

