VIDEO: Politie verspreidt dashcambeelden van dodelijke aanrijding zelfrijdende wagen mvdb

22 maart 2018

07u55

Bron: CBS Local - DailyMail 0 Auto De politie van het Amerikaanse Tempe in Arizona heeft woensdagavond een dashcamvideo vrijgegeven over het dodelijke ongeval met een zelfrijdende Volvo SUV van Uber waarbij zondagavond (plaatselijke tijd) een voetgangster om het leven kwam.

Op de beelden is te zien hoe de 49-jarige Elaine Herzberg met haar fiets de onverlichte weg oversteekt. De zelfrijdende Volvo rijdt met aanzienlijke snelheid en merkt haar te laat op. In de auto zat een vrouw die het voertuig geheel autonoom liet rijden. Ook zij is gefilmd. Rafaela Vasquez (44) leek momenten voor het ongeval niet erg alert. Haar opdracht was om in geval van nood tijdig in te grijpen en zelf de wagen te laten remmen. De vrijgegeven beelden stoppen net na het ongeval.

De Volvo was door Uber de weg opgestuurd als onderdeel van een testrit. Het taxibedrijf wil in de toekomst groots inzetten met zelfrijdende wagens. Uber heeft na het ongeval verdere proeven met zelfrijdende wagens met onmiddellijke ingang stopgezet. Noch het bedrijf, noch inzittende Vasquez zijn tot nu toe aangeklaagd.

Vasquez is in het verleden veroordeeld voor een gewapende overval. Hij heette toen nog Rafael, maar gaat nu door het leven als vrouw (Rafaela).