VIDEO: Peperdure Ferrari wordt op politiebevel gesloopt

19 maart 2018

Bron: Metro.co.uk 8 Auto Fans van het iconische Italiaanse sportwagenmerk Ferrari zullen wellicht even moeten slikken als ze deze video bekijken. Een peperdure Ferrari 458 Spider is vorig jaar bij een Engels autosloopbedrijf geheel verwoest, als was het een doodgewone auto.

Het sloopbedrijf deed dat op vraag van de politie. Het voertuig was volgens de speurders vermoedelijk gestolen. Eigenaar Zahid Khan verklaarde de auto te hebben aangeschaft via een tussenpersoon bij een online veiling. De man kon bij een controle niet de nodige documenten voorleggen, waarop de politie de sportwagen in beslag nam.

Khan probeerde nog via gerechtelijke weg het slopen te vermijden en kon de rechter aantonen dat hij de rechtmatige eigenaar van de auto was. De politie zette toch door met het slopen, daar het voertuig niet over de juiste verzekeringen beschikte. De bolide was eveneens tot voertuig categorie B verklaard, waardoor het definitief niet langer de openbare weg op mocht, met een sloop tot gevolg.

Khan en zijn gezin zijn er het hart van in. Hij wil de agent die zijn goedkeuring gaf voor de rechter dagen. "Ik kan niet geloven dat mijn wagen is vernietigd. De politieman heeft een gerechtelijke uitspraak genegeerd en mijn wagen illegaal laten slopen. Ik heb jarenlang gespaard voor deze auto", aldus de man aan Britse media. Het duurde volgens hem een jaar vooraleer de beelden van de sloop mochten worden verspreid.

De man uit een voorstad van Birmingham werd in het verleden veroordeeld omdat hij zes huurders plotsklaps uit zijn huis had gezet. Hij werd veroordeeld tot 150 uur gemeenschapsdienst, maar ging in beroep. Voor drie van de zes oorspronkelijke aanklachten ging hij vrijuit.