VIDEO. Ongelofelijke stunt levert BMW twee wereldrecords op: even driftend bijtanken in midden van langste drift

Bron: Guinness World Records, BMW 0 BMW Auto BMW is de nieuwe Guinness World Records-houder van de langste drift ter wereld, met een drift waarmee zomaar even 374.17 kilometer is afgelegd in acht uur tijd. Maar het is vooral de maffe stunt tijdens de recordpoging die met alle aandacht gaat lopen: BMW besloot namelijk geen tijd te verliezen met een stop voor een tankbeurt. Ze haalden er gewoon een tweede driftende auto én een waaghals bij. Meteen ook goed voor een tweede wereldrecord.

Het was de Deense autopiloot Johan Schwartz die zich in de nieuwe BMW M5 aan het opvallende staaltje driften waagde in het BMW Performance Center in Greer, South Carolina. Schwartz zette in 2013 ook al met een ouder model van de M5 het record ‘langste drift’, met een drift van bijna 82,523 kilometer lang in acht uur tijd (Greatest distance vehicle drift in 8 hours). Maar intussen was het record al twee keer gebroken. De afstand om te verbeteren: 144,126 kilometer.

Normaal gezien worden auto’s bij lange driftpogingen uitgerust met een grotere benzinetank, maar dan nog moet er bijgetankt worden. De regels laten dan ook toe om tankpauzes te nemen tijdens de recordpoging. Maar dat vond BMW blijkbaar te saai. En dus maakten ze een aangepaste tank voor een potje car-to-car refueling, waarbij de tweede wagen - bestuurd door racepiloot Matt Mullins en met de hulp van de onverschrokken Matt Butts - 68 liter benzine in 50 seconden in de andere auto pompte. Oh ja, de mannen herhaalden de stunt vijf keer tijdens het driftspektakel.

En zo behaalt BMW het record voor langste drift met een auto in acht uur én de langste dubbele drift (Longest twin vehicle drift (water assisted)). Met 79,26 kilometer braken ze zelfs met gemak het vorige record, dat in 2014 in Dubai gevestigd werd met 28,52 kilometer.

BMW Johan Schwartz, Matt Butts en Matt Mullins.

BMW