In China parkeren ze nu ook diagonaal, met 60% plaatsbesparing als gevolg

11 januari 2019

In China is de eerste parkeergarage opengegaan waar je diagonaal parkeert. Je hoeft je auto enkel op een helling te rijden, daarna neemt de technologie het over. Je auto wordt simpelweg opgelift en geparkeerd. Om je wagen op te halen, volstaat het om te badgen. Automatisch wordt de wagen dan voor jou naar beneden gebracht.