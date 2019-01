VIDEO. Iets voor jou? Deze campers worden steeds populairder om mee rond te rijden/reizen Redactie

20 januari 2019

14u38

Bron: VTM Nieuws 0

Misschien is het wel iets voor jou: rondrijden of zelfs -reizen met een camper. De laatste vijf jaar is de verkoop van de auto’s verdubbeld. Ze zijn populair omdat ze enerzijds gebruikt kunnen worden als een praktische gezinswagen, en anderzijds ideaal zijn om comfortabel mee op reis te gaan.