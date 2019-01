VIDEO. Een echt SF-ongeluk: zelfrijdende auto rijdt zelfstandige robot aan HR ADN

08 januari 2019

12u29

Bron: Promobot, Daily Mail, ANP 0 Auto Een ongeluk uit de toekomst in Las Vegas. Een zelfrijdende Tesla is er tegen een zelfstandige robot gebotst. De robot overleefde de klap niet.

Het bizarre ongeval gebeurde zondagavond om 19 uur in de marge van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, de grootste en belangrijkste technologiebeurs ter wereld.

Van het padje

Het bedrijf Promobot was een groep humanoïde robots aan het transporteren naar de congreszaal. De robots reden in een rijtje achter elkaar aan, toen één van hen plots uit de rij stapte. Regelrecht de rijbaan op. Daar werd hij aangereden door een ‘zelfrijdende’ Tesla. De humanoïde robot raakte ‘dodelijk’ verwond. Lees: hij is onherstelbaar beschadigd. Of het om een echt ongeval gaat, of een slim opgezette PR-stunt, is nog niet duidelijk.



De betrokken Tesla S was in autonome modus aan het rijden, maar er zat wel een passagier in. “Er was daar niemand te zien, geen mensen en geen auto’s”, zegt passagier George Caldera. “Ik zette de Tesla in zelfrijdende modus en hij begon te rijden, maar plots was er die robot. We reden er knal tegen. Het spijt me zo, de robot ziet er schattig uit.”

2.000 dollar per dag

Na de crash reed de Tesla nog 50 meter verder alvorens te stoppen. Even later kwam de politie ter plaatse. De robot die ‘slachtoffer’ was, wordt door Promobot normaal verhuurd voor 2.000 dollar per dag. Maar dit exemplaar kunnen ze niet meer gebruiken.

“Bij de crash viel hij om”, zegt Oleg Kivokurtsev van Promobot. “Delen van zijn lichaam, hoofd, armen en de interne motor zijn beschadigd.” Die schade is wellicht onherstelbaar.

“Natuurlijk balen we hiervan. We hebben deze robot helemaal van Philadelphia naar Las Vegas gebracht om mee te doen aan de beurs. Nu kan hij niet meedoen en ook niet worden gerepareerd.” Promobot zegt nog intern uit te zoeken waarom hun robot plots de rij verliet en op de rijbaan belandde.

Bekijk ook: