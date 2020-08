Verzekeringsmaatschappij: elektrische wagens hebben sneller schade. Klopt dat? www.fangio.be

04 augustus 2020

Opvallend nieuws op een aantal Nederlandse autowebsites. Volgens de Nederlandse verzekeraar Voogd & Voogd Verzekeringen lopen elektrische wagens tot twee keer vaker schade op dan andere auto's. Al zijn er enkele addertjes onder het gras …

Uit de ongevalcijfers van een Nederlandse verzekeringsmaatschappij blijkt dat elektrische auto’s eens in de vier jaar schade rijden. Dat gemiddelde ligt dubbel zo hoog als bij wagens met een klassieke verbrandingsmotor. Daarenboven zijn het vooral de grotere, duurdere modellen (zoals de Model X en S, maar ook de Audi e-tron of de Jaguar I-Pace) die vaker een (laad)paaltje mee hebben tijdens het parkeren of andere schades oplopen. Zo zijn zij 40%vaker betrokken bij ongevallen. Ter vergelijking: bij kleine EV’s (Renault ZOE, Nissan LEAF) is de kans juist 10 procent minder.

Maar moeten we deze cijfers niet in perspectief zien? Er zijn een aantal zaken die in het voordeel van de EV spreken: elektrische rijders zijn veelal bedrijfswagenbestuurders, en die zijn over het algemeen vaker onderweg de gemiddelde automobilist. Bovendien zijn elektrische wagens vaak krachtig en dat kan aanvankelijk voor een aanpassingsperiode zorgen voor wie overstapt van een braaf dieseltje. Reden genoeg dus om niet meteen paniekerig af te slaan wanneer een elektrische wagen achter je opduikt.