Vervangauto kost Britse 400.000 pond Erik Kouwenhoven

13 november 2019

06u16

Een Britse vrouw heeft een rekening van 400.000 pond (bijna 467.000 euro) gepresenteerd gekregen nadat ze in zee was gegaan met een dubieuze Britse autoverhuurder.

Wat was er gebeurd? In december 2016 was Susan H. betrokken bij een auto-ongeval nabij de Engelse grootstad Birmingham. Ze botste met haar Audi tegen een Honda. Hoewel de Honda geparkeerd stond naast de stoeprand, was mevrouw H. ervan overtuigd dat zij niet verantwoordelijk was voor het ongeval en begon ze een rechtszaak tegen de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.



Omdat haar Audi, met een geschatte waarde van 10.000 pond (meer dan 11.650 euro) , niet meer kon rijden, huurde ze een huurauto via een onafhankelijk bedrijf. Ze heeft in totaal drie jaar in deze Mercedes C220 gereden. Vermoedelijk heeft ze geen aandacht besteed aan de kosten; het verhuurbedrijf rekende 300 pond per dag (350 euro) voor de auto.



Het bedrijf beloofde haar niet te zullen lastigvallen met de kosten, omdat de verzekering van de tegenpartij toch zou moeten betalen. En dus weigerde ze het aanbod van haar eigen verzekering om een ​​vervangende auto te regelen. Ze bleef liever in haar chique Mercedes rijden.

Valse getuigenissen

De Mercedes-Benz werd echter niet verhuurd door een autoverhuurbedrijf, maar door een dubieuze kredietbemiddelaar. Deze bedrijven staan ook bij valse getuigenissen ten dienste van hun klanten. Susan H. bracht vier getuigen mee naar de rechtbank die haar versie van het ongeval bevestigden. Tijdens het proces bleek echter dat deze personen allemaal verbonden waren met het bedrijf dat de Mercedes had verhuurd aan mevrouw H. De vrouw verloor de rechtszaak. De bestuurder van de Honda was niet plotseling weggereden, zoals ze beweerde.



De verzekeraars noemen het geval van mevrouw H. ‘ongelofelijk’ vanwege het geldbedrag dat het verhuurbedrijf na de affaire in rekening bracht: 400.000 pond. Het komt echter vaker voor dat dubieuze bedrijven na een ongeval contact opnemen met mensen en later extreem hoge kosten berekenen. Richard Hiscock van de Britse verzekeringsmaatschappij Aviva zei tegen de Britse kant The Sun: “Zo blijkt maar weer hoever kredietverstrekkers willen gaan om winst te maken.” De vrouw was niet verzekerd voor de kosten van de verhuur.