“Versnellingsbak van Porsche waarin James Dean overleed teruggevonden”

Op 30 september 1955 reed acteur James Dean met zijn Porsche 550 Spyder op een snelweg ten noorden van Los Angeles tegen een Ford Tudor. De 550 Spyder botste tegen de Ford, tolde om zijn as en kwam naast een telefoonpaal tot stilstand. Dean stierf ter plekke. Zijn passagier, de Duitse monteur Rolf Wütherich, overleefde de crash, maar raakte ernstig gewond.

Dean had weliswaar voorrang, maar in 2008 concludeerde een team van experts dat Dean waarschijnlijk met 113 tot 120 kilometer per uur had gereden, en dus deels zelf schuld had aan het ongeval. De acteur, die stierf op 24-jarige leeftijd, groeide in de jaren daarna uit tot een Hollywood-legende. Het wrak van de Spyder werd meegenomen door de politie.

De teruggevonden versnellingsbak. © Don Ahearn

30 jaar in kist

De California Highway Patrol gebruikte de beschadigde sportwagen jarenlang als afschrikwekkend voorbeeld van wat er kan gebeuren tijdens een ongeval en nam de restanten van de Porsche zelfs mee tijdens een reclametour door de VS over verkeersveiligheid. Andere onderdelen van het voertuig kwamen als reserveonderdelen terecht in andere Porsches - en werden, inclusief de carrosserie, decennialang als verloren beschouwd.

Jarenlang bleven er geruchten opborrelen over waar onderdelen van de James Dean Porsche terecht zouden kunnen zijn gekomen - ze bleken allemaal onwaar.

De versnellingsbak is het eerste deel dat nu is teruggevonden. Porsche-restaurateur en verzamelaar van vroege Porsches Don Ahearn kocht de bak met typenummer 10046 naar eigen zeggen van ene Jack Styles in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het onderdeel heeft waarschijnlijk meer dan 30 jaar in een houten kist gezeten. Ahearn weet nog niet wat hij met de transmissie gaat doen.