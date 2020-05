Vernieuwde BMW 5 Reeks voor het eerst uitgerust met deze connectiviteitstechnologie www.fangio.be

27 mei 2020

14u15

Bron: www.fangio.be 0 Auto Nadat eerder al enkele foto’s op het net lekten, geeft de BMW 5 Reeks zich nu helemaal bloot. De zakenberline uit München trekt vooral de hybride kaart.

Maar liefst drie plug-in hybride versies hebben de Müncheners immers voor ons in petto: 530e berline (met of zonder xDrive) kenden we al, en daar komt nu de Touring bij. Deze hebben een systeemvermogen van 292 pk en een elektrische actieradius van zo’n 60 kilometer. Later zullen zij gezelschap krijgen van de 545e xDrive, die alleen als berline komt. Voorts krijgen deze modellen ook een eDrive Zone-functie, waar we al kennis mee mochten maken in de X5 45e. Die laat de auto bij het betreden van zero-emissiezones automatisch op de volledig elektrische aandrijving overschakelen.

Alle andere vier- en zescilinders verbrandingsmotoren worden dan weer gekoppeld aan het gekende mild hybride 48-voltsysteem om uitstoot en verbruik te drukken.

Voor het eerst Android Auto!

Qua visuele opsmuk herkennen we dan weer een grotere grille – die gelukkig niet de pompeuze proporties van de 7 Reeks overneemt – herwerkte ledlampen en nieuwe trapeziumvormige uitlaatpijpen.

Ook qua connectiviteit zet deze BMW een stapje vooruit dankzij verbeterde assistentiesystemen. De Drive Recorder voor het optionele Parking Assistant Plus maakt dan weer dat je bij het parkeren altijd de laatste 40 seconden van je manoeuvre kan (her)bekijken. Tot slot ook een grote nieuwigheid voor BMW: voor het eerst is er een model beschikbaar met Android Auto!



