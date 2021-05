Verliezen elektrische bedrijfswagens binnenkort hun fiscaal voordeel door begrotingsgat van één miljard?

HLN DriveDe bedrijfswagen is opnieuw een hot topic geworden in de Wetstraat. De reden? De subsidies voor elektrische wagens zouden wel eens een groot gat kunnen slaan in de begroting. HLN Drive analyseert het probleem.

Opvallend was het, in de top vijf van meest ingeschreven elektrische wagens stonden vier duurdere modellen: de Porsche Taycan, Audi e-tron, Tesla Model 3 en Polestar 2, naast de Nissan LEAF. De verklaring? Het zijn veelal bedrijfswagens van werknemers die een groot budget kunnen spenderen en thuis de infrastructuur hebben of kunnen plaatsen om zo’n wagens op te laden. Doordat je elektrische wagens voor 100% fiscaal kan aftrekken, zijn EV’s veel interessanter dan de klassieke modellen met verbrandingsmotor, die maar 50 tot 70% aftrekbaar zijn, naargelang hun CO2-uitstoot, en vanaf 2026 zelfs helemaal geen fiscale voordelen meer genieten, indien het wetsvoorstel van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in de praktijk wordt omgezet.

Dat zorgt echter voor budgettaire problemen bij de overheid. Jaarlijks vloeit er zowat 20 miljard vanuit de autosector naar de schatkist: BTW, accijnzen op brandstof en natuurlijk geld van de bedrijfswagens die niet 100% aftrekbaar zijn. Vandaag wordt gemiddeld 70% van de kosten van een bedrijfswagen afgetrokken, vanaf 2026 is dit de facto 100% omdat de modellen met verbrandingsmotor alle voordelen verliezen. In een nota van de Inspectie van Financiën, die de krant De Tijd kon inkijken, wordt gewaarschuwd voor een negatieve impact van ruim 700 miljoen op de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, naast de verwachte daling van de accijnzen op diesel en benzine, die ook nog in de honderden miljoenen kan lopen. Een gat van één miljard is met andere woorden geen onderschatting.

Fiscale aftrekbaarheid naar 70% in 2029?

Dat budgettaire gat moet uiteraard dichtgereden worden. Vooral de socialisten zijn bang voor de financiële impact, bij de groenen zitten ze vooral verveeld met de grotere aantrekbaarheid van een (weliswaar elektrische) bedrijfswagen, waardoor het probleem vandaag besproken wordt in de schoot van de regering.

De partij van premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft alvast een compromisvoorstel op tafel gelegd. Dat stelt voor om de volledige fiscale aftrekbaarheid in de tijd te beperken en geleidelijk af te bouwen tot ongeveer 70 procent in 2029. Het argument dat de liberalen daarbij gebruiken is dat de verkoopprijs van elektrische wagens de komende jaren zal dalen, naarmate er meer verkocht worden, en dat fiscale duwtje in de rug minder nodig is. Of dat voorstel het zal halen, is nog onduidelijk.

