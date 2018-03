Verkopers van tweedehandswagens weigeren garantie te geven: Peeters wil onderzoek naar hele sector SVM

23 maart 2018

18u02

Bron: Belga 0 Auto Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) vraagt de Economische Inspectie om een onderzoek te voeren naar de sector van tweedehandswagens. Het onderzoek volgt op vaststellingen van het Radio 2-programma 'De Inspecteur'. Daarin bleek dat sommige handelaars weigeren om een garantie te geven.

"De sector van de occasiewagens is niet altijd een sector die veel vertrouwen wekt bij de consument. Dat komt door de praktijken van enkelen en we moeten die rotte appels eruit halen", zegt Peeters. "Als minister van Consumentenzaken kan ik niet aanvaarden dat sommige verkopers geen garantie geven op hun producten. De garantie is een wettelijk recht dat de verkoper móét toepassen. Verkopers die dat weigeren, riskeren boetes tot 80.000 euro."

De wettelijke garantie bedraagt in principe twee jaar. Voor tweedehandsgoederen mag die beperkt worden tot 1 jaar. Is dit niet zo contractueel afgesproken, dan is de garantie 2 jaar. Bij het laatste algemene onderzoek naar de sector in 2015 werden bij 1 op 8 gecontroleerde ondernemingen inbreuken vastgesteld op de economische wetgeving.