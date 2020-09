Verkoopt de Volkswagengroep Bugatti aan Rimac? Mika Tuyaerts - www.fangio.be

18 september 2020

11u33

Bron: www.fangio.be 0 Auto Volgens het Britse Car Magazine zet de Volkswagengroep haar hypercarmerk, Bugatti, in de etalage. Er zou zelfs al een mogelijke koper zijn opgedoken: Rimac, de Kroatische constructeur van elektrische sportwagens.

Rimac is natuurlijk bekend van de Concept One en C_Two, meer dan 1000 pk sterke elektrische wagens waarmee het al hoge ogen gooide. Zo zeer zelfs dat een aantal automerken, zoals Hyundai, Jaguar, Koenigsegg en Magna aandelen hebben in het bedrijf. Net als … Porsche, dat ook deel uitmaakt van de Volkswagengroep.

In dat opzicht is de op til staande deal dan ook niet zo vreemd. Volkswagen AG zou immers geen geld krijgen voor Bugatti, maar extra aandelen in Rimac, waardoor het een soort van stiefzus wordt van onder meer Volkswagen, Audi en Porsche. Dat helpt de Duitse autogroep, die kan profiteren van de knowhow van de Kroaten op vlak van elektrische aandrijflijnen. Bovendien wil de Volkswagen Groep volgens het Britse medium ‘geen overdadig geld en mankrachten spenderen aan de zogenoemde hobbymerken die de voormalige CEO heeft overgenomen’.

Elektrisch gamma?

Rimac kan dan weer genieten van de uitstraling van het merk Bugatti en een elektrische Chiron of opvolger ontwikkelen, wat de naamsbekendheid van het moederhuis alleen maar kan vergroten. En waarom zou er geen volledige lijn komen naast de hypercar? In het verleden werd al gesproken over een SUV en een luxueuze berline. Binnen een elektrisch, high end verhaal zit daar sowieso toekomst in. Wij blijven het in ieder geval voor u opvolgen.