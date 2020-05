Verkoop plug-inhybrides en elektrische voertuigen verdubbeld in eerste kwartaal in Europa TT

12 mei 2020

Bron: Belga 2 Auto In de periode van januari tot maart zijn in Europa 167.132 nieuwe plug-inhybrides (hybridewagens met stekker) en elektrische voertuigen ingeschreven. Dat is een verdubbeling (+100,7 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de koepel van Europese autoconstructeurs ACEA. De autosector in zijn geheel kreeg nochtans zware klappen door de coronacrisis, aangezien de meeste concessiehouders in maart de deuren moesten sluiten. De verkoop van auto's met verbrandingsmotor kelderde.

De inschrijvingen van nieuwe volledig elektrische voertuigen (+68,4 procent) en plug-inhybrides (+161,7 procent) kenden een stevige toename in Europa. De hybride wagens bleven met 232.525 stuks (+45,1 procent) de bestsellers in het segment van de auto's met alternatieve aandrijving en zijn ondertussen goed voor 9,4 procent van de totale automarkt in Europa.

De inschrijvingen van nieuwe diesel- en bezinewagens kenden een heel ander verloop tijdens het eerste kwartaal. Door de gevolgen van de coronacrisis daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe dieselwagens in Europa met 32,6 procent tot 738.392, waarmee de dieselwagens nu goed zijn voor een martkaandeel van 29,9 procent (tegenover 33,2 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar). Alle markten lieten dalingen optekenen, en dan met name de vier grootste: Italië (-49,8 procent), Frankrijk (-36,6 procent), Spanje (-33,8 procent) en Duitsland (-23,0 procent).

Ook de verkoop van nieuwe benzinewagens kromp in het eerste trimester in Europa met 32,2 procent, van bijna 2 miljoen stuks een jaar geleden tot 1,3 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar. Benzinewagens zijn wel nog goed voor een marktaandeel van 52,3 procent in Europa.

In België steeg het aantal inschrijvingen van nieuwe volledig elektrische wagens in het eerste kwartaal met 31,4 procent tot 2.885 stuks, dat van plug-inhybrides met 139,5 procent tot 4.806 stuks, en dat van hybridewagens met 10,8 procent tot 5.996 stuks. De inschrijvingen van nieuwe benzinewagens daalden in ons land met 27,3 procent tot 72.387, die van dieselwagens met 12,2 procent tot 40.521.



