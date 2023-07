Verkoop elektrische auto’s Mercedes-Benz stijgt sterk

Getest Onze autokenner reed met de trendy Aiways U6: “Dit is écht een exclusieve wagen, in België rijden er nog geen 100 auto’s van dit merk”

We schreven het al: de Chinese autoindustrie is klaar om met haar elektrische auto’s Europa in te palmen. Met alweer een nieuw model deze zomer: de U6, het tweede model op de Belgische markt van de Chinese fabrikant Aiways. Onze autospecialist Joost Bolle reed met de U6 en legt uit waarom je best eerst een testrit maakt vooraleer je toehapt: “Vlot en zuinig, standaard goed uitgerust, maar qua rijgedrag in hetzelfde bedje ziek als veel elektrische auto’s.”