Verkoop elektrische auto’s Volkswagen sterk omhoog

Wereldwijd verkocht het merk meer dan 212.000 hybride en volledig elektrische auto’s, zoals de nieuwe en populaire ID.3. Dat is een stijging van 158 procent in vergelijking met 2019. Volkswagen spreekt van een keerpunt voor het concern als het gaat om elektrische mobiliteit. In Duitsland is Volkswagen nu marktleider met elektrische auto’s.

De totale verkoop van het merk Volkswagen zakte vorig jaar met 15 procent naar iets meer dan 5,3 miljoen auto's. Met name in West-Europa gingen de zaken moeizaam vanwege de crisis, maar ook elders in de wereld stond de verkoop onder druk. In december was volgens het bedrijf al wel sprake van verbetering.