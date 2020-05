Verkoop bedrijfswagens in Europa meer dan gehalveerd door coronacrisis HR

26 mei 2020

08u14

Bron: ANP 0 Auto De verkoop van nieuwe bedrijfsauto's in Europa is in april meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA werden er vooral in Spanje, Italië en Frankrijk nauwelijks vrachtwagens of bestelbusjes verkocht.

Het totale aantal registraties van bedrijfsauto's in de Europese Unie daalde met 67 procent tot 61.369, nadat in maart al een terugval van 47 procent was vastgesteld. Door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus bleven veel dealers van vrachtwagens of bestelbusjes vorige maand gesloten. De virusuitbraak raakt bovendien de economische activiteit in Europa hard, waardoor ondernemers mogelijk investeringen in het wagenpark uitstellen.

Het aantal verkochte nieuwe bedrijfsvoertuigen in België daalde vorige maand op jaarbasis met 76,9 procent tot 1.883 voertuigen. Voor de eerste vier maanden van dit jaar is er nu sprake van een afname op jaarbasis van 30,5 procent.

Onlangs bleek ook al dat de Europese personenautoverkoop in april fors was gekelderd. Daarover zei ACEA dat het om de grootste daling ooit gemeten ging. Het aantal nieuwe personenwagens dat aan de man werd gebracht, kwam vorige maand vergeleken met een jaar eerder meer dan 76 procent lager uit op 270.682 stuks.

Lees ook:

Corona hakt in op autosector: “Het autosalon verdwijnt, de garagist ook” (+)

De impact van de coronacrisis op de automarkt: 5 gevolgen die we allemaal zullen voelen (+)

Garages rekenen 5 tot 15 euro ‘coronatoeslag’ aan



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.