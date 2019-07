Verkoop bedrijfswagens EU blijft stijgen ttr

24 juli 2019

08u20

Bron: anp 1 Auto De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie is in juni voor de zesde maand op rij toegenomen. Dat meldde de Europese brancheorganisatie ACEA.

De verkoop ging die maand met 2,8 procent omhoog tot 254.919 voertuigen vergeleken met vorig jaar. Over de eerste helft van dit jaar was een stijging met 5,8 procent tot bijna 1,36 miljoen bestelbusjes, vrachtwagens, bussen en touringcars te zien. Van de grote Europese autolanden waren er in de eerste jaarhelft vooral stevige plussen in Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk en in mindere mate in Italië en Spanje.

In België werden in juni 9.073 commerciële voertuigen verkocht, een toename met 5,2 procent op jaarbasis. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 51.786 voertuigen, een plus van 5,1 procent.