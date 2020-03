Vergeet de Cayenne: deze Rodeo is de perfecte Porsche-SUV

Kristof Winckelmans - www.fangio.be

10 maart 2020

14u51

Bron: www.fangio.be 0 Auto De Duitse autobouwer RUF, gekend voor zijn gewaagde transformaties op basis van klassieke Porsches, heeft zopas deze Rodeo Concept onthuld, een retromoderne hommage aan de legendarische 911 Safari.

Normaal gesproken zou de Rodeo Concept vorige week al worden voorgesteld op het Salon van Genève, maar we weten intussen allemaal waarom dat jaarlijkse autofeestje niet is kunnen doorgaan. Gelukkig blijft ons teergeliefde internet tot nader order immuun voor die hele coronacrisis, waardoor de geplande showcars vroeg of laat toch nog boven water komen. Vandaag is het de beurt aan deze Ruf Rodeo Concept, een omgebouwde offroad-Porsche… in westernthema.

Hoewel je op het eerste gezicht zou vermoeden dat Ruf zich ‘vergrepen’ heeft aan een klassieke 911 van de 964-generatie, is het studiemodel in werkelijkheid gebaseerd op de uit 2018 stammende Ruf SCR, een volledig eigen creatie met een carrosserie en monocoque uit koolstofvezel.

Achterin de concept car huist naar alle waarschijnlijkheid ook dezelfde 4 liter-zescilinder met 510 pk en 470 Nm, die de vier wielen aandrijft via een handgeschakelde zesbak. Om het offroadpotentieel van de Rodeo Concept te vergroten, voorziet Ruf wel een verhoogde ophanging en dito bodemspeling.

Wie het laarsje past, …

Ook op uiterlijk vlak trekt Ruf het avontuurlijke offroadthema consequent door, met een stevige bullbar, een dakrek, lederen riempjes op de motorkap, vier verstralers en zelfs een op de achtersteven gedragen schop. Er hoort zelfs een bijpassende set cowboylaarzen bij. Al lijken ons dat nu niet meteen de meest geschikte driving shoes…