Verbod op benzine- en dieselauto's tegen 2030 ligt weer op tafel

10 oktober 2019

11u10

Tijdens een bijeenkomst van de Europese milieuministers heeft Denemarken alle lidstaten opgeroepen om de verkoop van benzine- en dieselwagens vanaf 2030 te verbieden. Het voorstel geniet bovendien de steun van 10 andere lidstaten, zo meldt het persbureau Reuters.

Het is geen geheim dat Denemarken, net als de meeste Scandinavische landen, een aanzienlijke voorsprong heeft uitgebouwd op vlak van elektromobiliteit. Volgens Dan Jorgensen, de Deense minister voor Klimaat en Energie, is zijn land zelfs klaar om de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren definitief uit te faseren, met 2030 als ultieme deadline. Denemarken probeerde het verbod vorig jaar al op eigen houtje door te duwen, maar dat bleek toen in strijd met de EU-regels. Afgelopen vrijdag werd het voorstel opnieuw op tafel gelegd, gevolgd door de uitdrukkelijke vraag om individuele staten wél toe te laten de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren te verbieden. Jorgensen pleit zelfs voor een verbod op het hele Europese grondgebied tegen 2040, wil de EU zijn ambitieuze CO2-targets (-40 procent tegen 2030, klimaatneutraal tegen 2050, nvdr) realiseren.