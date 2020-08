Veiligheidsexpert: “Rugleuning Tesla niet veiliger dan tuinstoel” Erik Kouwenhoven

22 augustus 2020

11u38

Bron: AD 0 Auto Bij een kop-staartbotsing met een Model Y in de Amerikaanse staat Arizona klapte de passagiersstoel van de auto om als een wrakke tuinstoel. Een dodelijk gevaar voor de passagiers, zo oordeelt een veiligheidsexpert.

Ongevallen met een Tesla-auto trekken veel aandacht - zeker als de accu’s ontploffen of wanneer de zogenaamde ‘Autopilot’ aan stond. Deze foto van een Facebook-groep ziet er minder spectaculair uit, maar is veel schokkender. Het toont een ingeklapte passagiersstoel van een recent uitgebrachte Tesla Model Y.

Op de foto’s is te zien dat de achterkant van de Tesla een flink stuk naar binnen is geschoven. De passagier zou achteraf hebben gezegd dat hij ‘ontspannen en licht achterover leunde’ op de stoel toen het ongeval plaatsvond. Dergelijke schade is veel gevaarlijker dan het lijkt. Het ongecontroleerd breken van de stoel kan elke passagier op de achterste rij schade berokkenen. Bij een iets hogere belasting had de stoel kunnen breken en dan was ook de passagier zelf in groot gevaar geweest.

De Amerikaanse ingenieur George Hetzer III ontwikkelde meer dan honderd autostoelen. Hij vertelde aan mobiliteitsblog InsideEVs dat het probleem lag bij de huidige test- en standaardvereisten. Die zijn volgens hem terug te voeren tot de jaren 60. De stoelen zouden tijdens tests niet worden blootgesteld aan dynamische belasting zoals tijdens een ongeval. In feite is het volgens hem dus een veel breder probleem dat niet alleen Tesla treft.

Jason Levine, uitvoerend directeur van The Center For Auto Safety, zei tegen InsideEVs: “Het feit dat Tesla, een bedrijf dat toonaangevend is op het gebied van elektrische aandrijving en actieve veiligheid, een rugleuning ontwikkelt die niet veiliger is dan die van een tuinstoel, is het beste voorbeeld dat we de veiligheidsnormen op dit gebied moeten herzien. Europese autofabrikanten testen wel uitvoerig op aanrijdingen van achteren, maar daarbij ligt de nadruk vooral op het voorkomen van een whiplash.”

