Vanaf volgende maand kan je je Tesla gewoon tot bij jou roepen Erik Kouwenhoven

05 november 2018

09u46 0 Auto Tesla-eigenaars kunnen over enkele weken hun auto bij zich roepen, meldde Elon Musk op Twitter. En voor volgend jaar komt er nog een autonome functie bij.

Een eigenaar van een Tesla drukt op een knop op zijn smartphone en zijn auto komt aanrijden, net als KITT in de serie Knightrider. Binnenkort is het geen science fiction meer als we de tweets van de Tesla-baas Elon Musk moeten geloven. Over ongeveer zes weken zal er een software-update worden verzonden naar auto's die minder dan twee jaar oud zijn.

De Tesla zal zich vervolgens gedragen als een huisdier dat zijn eigenaar volgt, legt Musk uit. Ook kan de auto op afstand worden bestuurd als een modelauto. De eigenaar moet de auto daarbij wel kunnen zien. Technisch gezien is dit niet noodzakelijk, maar om veiligheidsredenen wel. Volgend jaar wil Tesla de automatische parkeerfunctie introduceren, waardoor een Tesla op eigen houtje op zoek gaat naar een parkeerplaats, om daar vervolgens geheel zelfstandig te parkeren.