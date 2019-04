Vanaf 2020 waarschuwen Volvo's elkaar voor gladde wegen en andere gevaren AW

15 april 2019

10u32

Bron: Belga 1 Auto Auto's van de Zweedse fabrikant Volvo gaan elkaar in Europa waarschuwen voor gladde wegen en andere gevaren. Dat maakte Volvo Cars vanmorgen bekend. Volvo maakt zijn verbonden veiligheidstechnologie in heel Europa beschikbaar.

De systemen "hazard light alert" en "slippery road alert" werden in 2016 voor het eerst geïntroduceerd op auto's van Volvo's 90 Serie in Zweden en Noorwegen. Volgende week worden ze ook beschikbaar gesteld voor Volvo-bestuurders in heel Europa. De systemen zullen standaard zijn op alle Volvo's vanaf modeljaar 2020 en kunnen ook geïnstalleerd worden op eerdere modellen (vanaf modeljaar 2016).



Volgens Volvo kan het delen van real-timedata de verkeersveiligheid stevig vooruit helpen.

