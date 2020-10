Vanaf 1 januari worden nieuwe wagens anders belast: dit zal veranderen HLA

09 oktober 2020

15u14

Bron: Belga 8 Auto Vanaf volgend jaar gaat Vlaanderen nieuwe auto's anders belasten. Vervuilende wagens zullen zwaarder belast worden, auto’s die minder CO2 uitstoten, zullen minder belast worden. De vrijstellingen voor plug-in hybrides en cng-wagens verdwijnen. Enkel volledig elektrische wagens zullen geen verkeersbelasting moeten betalen. Dat maakte Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) vrijdag bekend.

De Vlaamse overheid zal de CO2-uitstoot van auto's bovendien meten via een ander, meer nauwkeurig systeem. Die uitstoot wordt momenteel immers gemeten volgens de NEDC-testcyclus, waarvan in de nasleep van het Dieselgate-schandaal duidelijk werd dat die niet altijd voor correcte resultaten zorgt. Europa heeft daarom aan de lidstaten gevraagd de belasting voortaan op de nauwkeurigere WLTP-testcyclus te baseren.

Daling voor 70,84 procent

Vlaanderen voert die vernieuwing in op 1 januari en dat heeft vooral gevolgen voor de Belasting op Inververkeerstelling (BIV). Voor 70,84 procent van de auto's op de markt daalt het tarief en voor 28,84 procent stijgt het. De gemiddelde stijging is wel groter dan de gemiddelde daling. "De stijging komt terecht bij de meest vervuilende wagens en de daling zit voornamelijk bij de stadswagens en de gezinswagens", zegt Diependaele.

Voor een Renault Clio benzine, de best verkocht wagen op de Vlaamse markt, bedraagt de daling bijvoorbeeld 100 euro. Voor een Peugeot 3008 diesel, het nummer vijftien op de lijst, is er een stijging van 165 euro.

Wat de jaarlijkse verkeersbelasting betreft, is het effect minder groot. Daar gaat het telkens om een stijging of daling van enkele euro's.

Fiscale gunstregime

Het fiscale gunstregime voor plug-in hybrides en voor wagens op aardgas (cng) verdwijnt bij de hele operatie, behalve voor wie er al van geniet. Elektrische wagens behouden wel hun belastingvrijstelling. Voor tweedehandswagens verandert er niets. Wie destijds besloot om een bepaalde wagen te kopen, hield daarbij immers ook rekening met de restwaarde van dat voertuig op de tweedehandsmarkt, is de redenering.

Ook voor leasingwagens verandert er niets. Die fiscaliteit zit bij de federale overheid.

