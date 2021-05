Van royale koffer tot caravansleper: met deze auto’s kan je zorgeloos op reis (+ecologisch alternatief)

HLN DriveWe vertrekken deze zomer – tenzij corona er anders over denkt – weer massaal naar het buitenland. Veel mensen gaan op vakantie met de wagen. Maar wat is het ideale materiaal daarvoor? HLN Drive geeft tips in verschillende categorieën en geeft telkens een ecologisch alternatief.

Meeste ruimte

De Skoda Superb Combi is ideaal voor wiel veel “gerief” mee naar het buitenland neemt. Hij wordt vaak gebruikt als taxi vanwege zijn grote beenruimte op de achterbank, terwijl hij als break ook een meer dan royale koffer heeft: 660 liter. Perfect dus voor wie met de kinderen op vakantie gaat en heel wat bagage dient mee te slepen. Weet wel dat de Superb misschien niet de spannendste auto is om mee te rijden.

De Toyota Corolla Touring Sports is al wat fijner in de bochten en door zijn hybride aandrijflijn verbruikt hij ook minder. Het is een zelfopladende hybride, dus geen gedoe met laadkabels onderweg. De beenruimte achteraan is nog royaler dan die van de Superb, in de koffer geeft hij een beetje plaats toe, maar met 590 liter zit je ook daar niet slecht.

Volledig scherm Skoda Superb Combi © Skoda

Voor de caravan

Als er één volk weet hoe je met de caravan op reis moet gaan, dan zijn het wel onze noorderburen. In Nederland werd jaarlijks een caravanwagen van het jaar verkozen, al vond die verkiezing de laatste jaren niet meer plaats. In Engeland zijn ze er wel al uit: daar stond de Volvo XC40 op nummer één.

Wil je een elektrisch alternatief? Niet alle EV’s hebben een trekhaak, die komt pas de laatste jaren echt op. Als wij moeten kiezen, dan gaan we voor de Tesla Model X: een grote, ruime wagen die heel wat gewicht kan slepen.

Het grootste bereik

Ondergetekende rijdt momenteel een langeduurtest met de Opel Insignia en is zeer te spreken over het rijbereik van de dieselversie. Méér dan 1.000 km op één tank is zeker geen probleem dankzij een knap reëel verbruik van 5,5 liter per 100 km. Het is net als de Superb niet de spannendste auto, maar daar maal je niet om wanneer je comfortabel naar het zuiden wil bollen.

Volledig scherm Hyundai Nexo © Hyundai

Als ecologisch alternatief schuiven we geen elektrische wagen naar voor, maar de Hyundai Nexo op waterstof. Vorige week wisten avonturiers er meer dan 800 km mee te rijden, maar reken in de praktijk op een goeie 600. Dat is evenveel als de elektrische wagen met de meeste autonomie, de Tesla Model S, met het verschil dat je een waterstofwagen in een paar minuten bijvult. Er staan wel niet overal in Europa waterstofstations, dus het aantal mogelijke reisbestemmingen is beperkt.

