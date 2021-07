Van gezinswagen tot tweede wagen: dit is de ideale plug-in hybride voor jou

HLN DriveIn de aanloop naar elektrische wagens, wordt een plug-in hybride wel eens als de ideale tussenstap gezien. Je leert omgaan met laadkabels en laadpalen, maar zonder autonomiestress. Want wanneer de batterij leeg is, kan je nog altijd gebruik maken van de verbrandingsmotor. HLN Drive selecteerde een ideale plug-in hybrides voor ieder rijprofiel.

Hybride wagens zijn er in veel verschillende varianten. Eén van hen is de plug-inhybride, een wagen met een verbrandingsmotor en een elektromotor waarvan het accu opgeladen dient te worden via een laadpaal of stopcontact. Van alle hybrides hebben plug-inhybrides immers de grootste batterij. Enkel via de warmte van je motor of de verloren remenergie genereer je niet genoeg elektriciteit om hun potentieel maximaal te kunnen benutten.

Een plug-inhybride, ook wel een stekkerhybride genoemd, claimt het beste van twee werelden te combineren: met een volle batterij leg je 30 tot (theoretisch althans) 100 km af, genoeg voor de dagelijkse pendeltochten. Voor een lange verplaatsing kan je dan weer terugvallen op de verbrandingsmotor. Een combinatie die enkel werkt wanneer je je wagen uiteraard voldoende oplaadt. Anders is de lege batterij vooral extra gewicht en meer gewicht betekent meer verbruik.

1. De veelrijder

Ben je een veelrijder, dan is er heel wat keuze voor jou. De Mercedes GLE en BMW X5 bijvoorbeeld, flinke SUV’s met een al even grote batterij. Ze geraken respectievelijk 98 en 87 km ver op een volle batterij, waarmee ze – de dure sportwagen Polestar 1 uitgezonderd – de strafste plug-ins zijn op dat vlak. Ideaal dus voor wie vooral middellange afstanden aflegt en onderweg al eens kan laden.

2. Gezinswagen

Dat de klassieke monovolume nog niet dood is, bewijzen zelfs de Duitse premiumconstructeurs BMW en Mercedes, respectievelijk met de 2 Reeks Active Tourer en de B-Klasse: praktische wagens, ruim vanbinnen en zelfs met een verschuifbare achterbank. De 2 Reeks geraakt 45 km ver op een volle accu, de B-Klasse topt zelfs op bijna 70 km.

Wie liever voor een SUV kiest, kan terecht bij de Japanse tweeling Suzuki Across – Toyota RAV4: beide wagens delen dezelfde technologie en immense batterij, die het model in staat stelt zo’n 75 uitstootloze kilometers af te leggen. Dit zijn auto’s die stuk voor stuk qua prijs interessanter zijn dan bovenvermelde wagens voor veelrijders, die veelal als bedrijfswagen worden genomen, en daardoor interessanter zijn als gezinswagen.

3. Tweede wagen

De zoektocht naar een ideale tweede wagen, is dan weer wat moeilijker. Er zijn immers geen plug-in hybrides die minder dan 20.000 euro kosten. We proberen dan maar de 30.000 euro – toch al een fiks budget – zo dicht mogelijk te benaderen. Dat kan met de kleine Renault Captur: 32.000 euro, de wat grotere MG EHS: 34.000 euro en daartussen de Kia XCeed: 36.000 euro. Al bestel je wat ons betreft in deze categorie best een elektrische wagen met een autonomie van 200 tot 300 km voor 30.000 euro of minder, zoals de MG ZS EV of de Renault ZOE.

4. Sportwagen

Zoek je enkel plezier in een wagen, dan is de Polestar 1 iets voor jou… althans als je zijn forse prijskaartje van 150.000 euro aankan. 609 pk, adaptieve ophanging, remmen van Brembo, … het pakket is zeer verleidelijk.

Voor iets minder dan de helft van dat bedrag, zo'n 70.000 euro, heb je een Jaguar F-Pace plug-in hybride met zo'n 400 pk. De F-Pace komt uit de bocht zonder rekening te houden met zijn fysieke afmetingen of massa, remt sterk, en verandert met een verbluffende beet van koers. Al wordt de auto soms nogal stug gedempt om die prestaties te kunnen bereiken. Een gevolg van het gewicht en de afmetingen van de kloeke Brit.

Snijden we de prijs weer in twee, dan komen we bij de Cupra Formentor uit: een goeie 40.000 euro voor een PHEV met 245 pk, een unieke styling en een onderstel ontworpen door de vroegere racedivisie van SEAT, die nu als merk op eigen benen staat.

