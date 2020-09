Van droom tot werkelijkheid: betaalbaar en efficiënt Aangeboden door Honda

07 september 2020

Japan staat bekend om zijn efficiënte aanpak. Zijn kwaliteitscontrole in de industrie is legendarisch en nergens rijden de treinen stipter dan in Japan. Dit streven naar perfectie vinden we door de tijd heen ook terug in de Honda-producten. Recentste bewijzen daarvan zijn de nieuwe Honda Jazz en Honda Jazz Crosstar met hun unieke hybride aandrijfsysteem.

Stichter Soichiro Honda was geobsedeerd door techniek en wou zijn ontwerpen en producten alsmaar verder perfectioneren en ten dienste stellen van een groot publiek, tegen een billijke prijs. Als bedrijf maakte Honda eerst faam als producent van brom- en motorfietsen.

Mobiliteit voor iedereen

Na de vernietigende Tweede Wereldoorlog zag Soichiro Honda hoe erg het met Japan was gesteld. Er was een tekort aan alles, onder meer aan betaalbare en simpele transportmiddelen. Hij ontwikkelde een eenvoudige fiets met hulpmotor, het A-Type. Na één jaar werden al 1.000 exemplaren per maand gebouwd. Dan kwamen de echte bromfietsen en scooters. Soichiro Honda had een hekel aan de ratelende tweetaktmotor die een blauwe rookpluim naliet. Daarom ontwikkelde hij een spinzachte viertaktmotor. Dit leidde tot één van de meest succesvolle producten: de Honda Cub, een 50cc scooter met viertaktmotor. In een geëvolueerde versie is de Cub nog altijd in productie en wereldwijd werden er al meer dan 50 miljoen gebouwd. Honda ontpopte zich ook als motorfietsproducent en maakte echt naam toen het in 1961 voor het eerst de legendarische TT-race op het eiland Man won. Op de eerste auto was het wachten tot 1963. De S500 was geen alledaagse verschijning maar een sportwagen met een kleine viercilinder die een toerental van maar liefst 8.500 omwentelingen per minuut kon halen. Het geheim stak in de dubbele nokkenassen die op naaldlagers draaiden.

Pioniers

Honda staat bekend als een ‘engineering company’ die voortdurend op zoek is naar technische verbeteringen. Honda was de eerste Japanse constructeur die een overwinning in de Formule 1 op zijn naam kon schrijven. Bij zijn lancering scoorde de allereerste Honda Civic uit 1972 het best qua emissies. En dan zijn er nog de VTEC-motoren, legendarisch onder techneuten. Honda is ook één van de pioniers in de hybride aandrijving. De eerste in de rij van de hybride Honda’s was de Insight van 1999, een coupé met twee zitplaatsen. De recentste is de nieuwe Jazz die enkel met een hybride aandrijving verkrijgbaar is.

Uniek hybride systeem

De nieuwe Honda Jazz is verkrijgbaar in vier uitrustingsniveaus: Comfort, Elegance, Executive en de sportief getinte Crosstar. Elk van deze uitvoeringen is voorzien van hetzelfde hybride systeem. Het systeem werkt volgens drie rijmodi die naadloos in elkaar overvloeien en waarbij je als bestuurder niets moet doen om ze in te stellen. Nooit was rijden eenvoudiger.

Je selecteert gewoon P,R,N of D zoals bij een conventionele automaat. Alleen is hier ook nog een B-stand als je het motorremeffect wil versterken.

Hybride betekent dat een verbrandingsmotor en een elektromotor samenwerken. Net zoals bij alle hybriden wordt elektriciteit opgewekt tijdens het vertragen. Dat kun je nog versterken als je kiest voor de B-stand. De opbouw van het hybride systeem in de Jazz is uniek en bij geen enkele andere constructeur te vinden. Naarmate je sneller rijdt, schakelt de auto automatisch over van de ene rijmodus naar de andere. Tot ongeveer 30 km/u rijdt de Jazz 100% elektrisch en blijft de benzinemotor buiten werking. De elektrische motor drijft de voorwielen aan en haalt zijn energie uit de lithium-ion batterij. Bij een hogere snelheid en tot 80 km/u rijdt de Jazz in hybride modus. De benzinemotor bedient dan de generator die op zijn beurt elektriciteit opwekt. Die elektrische stroom wordt naar de elektrische aandrijfmotor gestuurd en die stuurt zijn kracht naar de voorwielen. Overtollige elektrische stroom komt in de batterij terecht. Dus ook in deze fase gebeurt de aandrijving elektrisch maar dient de benzinemotor om elektrische stroom op te wekken. Bij meer dan 80 km/u gebeurt de aandrijving door de benzinemotor. Wel kan de benzinemotor bij het fel versnellen bijgestaan worden door de elektromotor. De overgang van de ene rijmodus naar de andere verloopt naadloos en is zo uitgekiend dat er optimaal van de beschikbare energie gebruik gemaakt wordt. Van efficiëntie gesproken.

