Van deze automerken op het Autosalon van Brussel heb je nog nooit gehoord Mika Tuyaerts - www.fangio.be

11 januari 2020

15u19

Bron: www.fangio.be 0 Auto Er wordt niet elke dag een nieuw automerk boven de doopvont gehouden. Toch kan je op de Brussels Motor Show vier constructeurs spotten waar enkel notoire autofanaten het bestaan van kennen.

Al zal je daar wel 7 euro extra voor moeten neertellen, de vier merken staan immers op het ‘Dream Cars’-salon. In de paleizen van het ‘gewone’ autosalon vind je wel enkele merken die hun debuut maken, zoals Polestar en MG (toch onder het Chinese eigenaarschap), maar die doen zelfs bij een breder publiek al een belletje rinkelen. De onbekende soldaten spot je dus in het ‘Dream Cars’-paleis. En dat zijn er dit jaar vier.

Vanderhall

Beginnen doen we met het Amerikaanse Vanderhall, een constructeur die al in 2010 werd opgericht en zich specialiseerde in handgemaakte driewielers. In Brussel zijn dat de Carmel en de Edison². De eerste is een GT met een drukgevoede 1.5 benzinemotor 200 pk. De laatste is een volledig elektrisch model met een vermogen van 140 pk. Dat lijkt niet veel, maar het is wel genoeg om het pluimgewicht (650 kilo) in 4,4 seconden naar de 100 kilometer per uur te schieten.

Genty

Het Franse Genty heeft een absolute wereldpremière meegebracht naar Brussel. De exotische Akylone doet ons qua uiterlijk aan een Saleen of en Koenigsegg denken. De 5.2 liter grote V8 onder de motorkap is maar liefst 1.200 pk sterk, genoeg om in 2,7 seconden de 100 kilometer per uur te bereiken en binnen de 14 seconden door te stomen naar 300 kilometer per uur.

Pal-V

Op het dreamcarsalon baad je sowieso in hogere sferen, maar deze Pal-V Liberty zoekt het letterlijk tussen de wolken. Dit is namelijk een vliegende auto die werkt volgens het principe van een helikopter. Op het land is hij goed voor een topsnelheid van 160 kilometer per uur en een rijbereik van 1.300 kilometer, in de lucht geraak je 4 à 500 kilometer ver aan maximaal kilometer per uur.

Krugger

Eindigen doen we in eigen land, met deze FD Krugger. Hij werd met de hand gebouwd door de Belg Fred Krugger. Op technisch vlak is de eenzitter voorzien van een buizenchassis en een centraal gemonteerde 6 liter-W12 van Bentley-makelij. De wagen werd, zoals bij de grote Italiaanse en Franse carrosseriebouwers, volledig met de hand gebouwd, goed voor 10.000 (!) werkuren.