Van deze auto wordt al 45 jaar lang iedere minuut een exemplaar verkocht

01 april 2019

Volkswagen viert dit jaar het feit dat het 45 jaar geleden begon met de productie van de Golf. Dit model is met meer dan 35 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd de best verkochte auto ooit.

Op 29 maart 1974 begon de fabriek van VW in Wolfsburg met de serieproductie van de Golf MK1, die is ontworpen ter vervanging van de iconische Kever. Op 8 juli van hetzelfde jaar arriveert de Golf bij VW-dealers. Het is een directe verkoophit en slechts twee jaar later, in oktober 1976, verkoopt de automaker al het miljoenste exemplaar.

VW zegt dat het al 45 jaar lang iedere 41 seconden, dag in dag uit, zonder onderbreking, een nieuwe Golf verkoopt. De originele Golf debuteerde met twee- en vierdeursvarianten, bood plaats aan vijf passagiers en een omklapbare achterbank. Er waren aanvankelijk slechts twee motoren: de basis 1.1-liter viercilinder met 50 pk en een 1,5-liter viercilinder met 70 pk. Een handgeschakelde vierversnellingsbak was standaard en een drietrapsautomaat was als optie leverbaar.

Dit jaar zal VW de achtste generatie van de Golf onthullen, die al op de openbare weg is gespot met minimale camouflage. De geheel nieuwe Golf zal waarschijnlijk zijn debuut maken tijdens een speciaal evenement kort na de Frankfurt Motor Show in september, met een volledig nieuwe digitale cockpit en uitgebreide semi-autonome systemen.