Van 441 tot 3.386 kilometer: zo ver kom je wereldwijd met 50 euro benzine Erik Kouwenhoven

17 november 2018

14u19

Bron: AD.nl 0 Auto Met 50 euro benzine kom je - afhankelijk van waar op de wereld je je bevindt - minimaal 441 kilometer ver en maximaal 3.386 kilometer.

Benzine is in België best duur, met name door de hoge accijnskosten, maar op andere plekken in de wereld blijft een liter benzine best betaalbaar. De Britse verzekeraar Veygo onderzocht in 50 landen hoeveel kilometer je kunt rijden met een Ford Fiesta als je voor 50 euro benzine tankt.

In Hongkong kom je het minst ver. Daar krijg je voor 50 euro slechts 27,73 liter benzine. In Iran krijg je voor dat budget 212,59 liter, waarmee je 3.400 kilometer ver komt. De vijf goedkoopste landen zijn Iran, Nigeria, Egypte, Saoedi-Arabië en Maleisië. België staat bijna helemaal onderaan met 612 kilometer voor 50 euro.

Het volledige klassement vind je op de site van Veygo.