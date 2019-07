Vader en zoon gearresteerd in Brazilië voor het namaken van Ferrari’s en Lamborghini’s AW

17 juli 2019

07u42

Bron: The Guardian 1 Auto In Brazilië heeft de politie een clandestiene fabriek opgedoekt die Ferrari’s en Lamborghini’s reproduceerde. De fabriek werd beheerd door een vader en zijn zoon. Beiden werden gearresteerd.

Het duo fabriceerde de namaakauto’s in een werkplaats in Santa Catarina, in het zuiden van Brazilië. Vervolgens verkochten ze die auto’s via sociale media voor 40.000 tot 55.000 euro, wat slechts een fractie is van de prijs van de echte auto’s. Met welke (goedkopere) onderdelen de auto’s gemaakt werden en waar ze die haalden, is voorlopig onduidelijk.



Tijdens de politie-inval werden acht voertuigen in beslag genomen die gedeeltelijk afgewerkt waren. Die worden onderzocht om te achterhalen vanwaar de onderdelen komen.



Hoe dan ook waren de auto’s voorzien van officiële emblemen en accessoires zodat het alvast leek alsof het om de Italiaanse auto’s ging.



Lees ook: Beklaagde geeft plankgas tot 190 kilometer per uur met Ferrari Superfast 812 uit angst voor anonieme politiewagen die achter hem rijdt