Vader en zoon die Lamborghini uit 3D-printer maakten krijgen écht exemplaar Erik Kouwenhoven

26 december 2019

10u00

Een vader en een zoon uit Colorado werden eerder dit jaar een internetsensatie doordat ze een Lamborghini-replica bouwden met behulp van een 3D-printer. Lamborghini vond dat zo'n mooi verhaal dat ze het duo verrasten met een echt exemplaar.

Twee jaar lang bouwden Sterling Backus en zijn 12-jarige zoon Xander een Aventador SV-lookalike in hun garage. De Lambo-replica lijkt niet alleen erg op het origineel, maar rijdt ook echt. In de auto, die met een 3D-printer werd gemaakt, ligt namelijk een 5,7-liter blok van een Corvette uit 2003. Het blok werd voorzien van een paar turbo's voor extra vermogen.



Volgens Motoring Research bleef de passie van de familie Backus voor het merk Lamborghini niet onopgemerkt op het hoofdkantoor van de fabriek in het Italiaanse Sant’Agata Bolognese. De directie besloot Sterling en Xander te belonen voor het bouwen van de opmerkelijke replica van Aventador.

Midden in de nacht

Vader en zoon Backus zijn de sterren van Lamborghini’s kerstvideo van 2019. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe het Italiaanse bedrijf contact opnam met vader Sterling en hem een ​​aanbod deed dat hij niet kon weigeren. Om zijn zoon te verrassen arriveerde een team van Lamborghini midden in de nacht en verving de Aventador SV-replica door een echte Aventador S Roadster, enkele dagen voor Kerstmis.

Vader en zoon mogen twee weken lang gebruikmaken van de Aventador. Naast de officiële video van Lambo, kun je ook een vlog-update bekijken van Sterling Backus die vertelt hoe het allemaal is gegaan en wat details geeft over het resterende werk dat nodig is om de replica van de Aventador te voltooien.