Vader en zoon bouwen met 3D-printers hun eigen (spotgoedkope) Lamborghini Tom Tates

10 juli 2019

20u01

Bron: AD.nl 7 Auto Een vader en zoon uit Amerika zijn met behulp van 3D-printers een Lamborghini Aventador aan het nabouwen. Die exclusieve sportwagen kost, afhankelijk van de uitvoering, in het echt tussen de 300.000 en 565.000 euro, maar de twee zeggen de bolide te kunnen bouwen voor een slordige 20.000 euro: vijftien keer goedkoper dan het voordeligste origineel.

Natuurkundige Sterling Backus en zijn zoon zijn al jaren superfan van de blitse, futuristisch ogende Aventador, maar hadden onvoldoende geld om een nieuw of tweedehands model aan te schaffen. Na lang aarzelen besloten vader en zoon het op een andere manier te proberen.

In stukjes

De klussers kochten bij een webwinkel drie doorsnee 3D-printers en begonnen daarmee kleine onderdelen van de carrosserie te printen. “Het moet in stukjes, want de printers kunnen geen grote oppervlakken maken”, aldus de creatieve vader op Facebook, waar de vorderingen van het project in woord en beeld worden bijgehouden.



De twee bedekken de losse onderdelen met vacuüm getrokken kevlar (een snoeihard materiaal) waarna alles met een speciale techniek aan elkaar wordt gezet. “Dat hebben we ontdekt door naar YouTube-filmpjes te kijken.” Uiteindelijk moet hun Lamborghini Aventador er als twee druppels water uitzien als het origineel.

Helaas, zo stelt Backus, kan niet alles worden geprint. “We hebben bij Lamborghini toch onderdelen zoals ramen, spiegels en scharnieren moeten aanschaffen. Die zijn onmogelijk na te maken.”

Hoewel hun creatie straks lijkt op de Aventador, zit er geen Lamborghini-motor onder de motorkap. “Te duur!”, klinkt het. “De motor is in werkelijkheid een LS1 V8 die we uit een 16 jaar oude Chevrolet Corvette hebben gesleuteld. Wel hebben we twee turboversterkers toegevoegd vanwege het lekkere, brommende geluidseffect dat daarmee ontstaat.”

Wanneer hun namaakbolide voltooid is, weten vader en zoon nog niet. Ze klussen, bij wijze van hobby, alleen in hun vrije uren. “Hoe dan ook gaan we ooit ons doel bereiken: een ‘spotgoedkope’ Aventador waarmee we helemaal de blits hopen te maken.”