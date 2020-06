Uw GPS kan uw brandstofverbruik met 10 procent doen dalen www.fangio.be

25 juni 2020

17u30

Ja, ja, blijkbaar kan uw GPS uw brandstofverbruik met maar liefst 10 procent verminderen. Dat is in ieder geval de uitdaging die GPS- en kaartenspecialist TomTom en apparatuurfabrikant Delphi Technologies gezamenlijk aangaan.

TomTom verzendt zeer nauwkeurige gegevens in real time (weghelling, snelheidslimieten, infrastructuur, verkeersdichtheid en weersomstandigheden,...). Door deze geavanceerde cartografische gegevens te integreren, maken de rijhulpmiddelen van Delphi Technologies het voertuig intelligenter. Wat het brandstofverbruik naar beneden moet halen.

Er zijn tests uitgevoerd met het prototype van het voertuig met “intelligent rijden”. Deze werd uitgerust met Delphi’s PoC (Proof of Concept) technologie, verrijkt met TomTom data.

Anticiperen op de weg

Het voertuig was in staat om te anticiperen op scherpe bochten, hellingsveranderingen, bewegwijzering en andere veranderingen in de staat van de weg die eisen zouden stellen aan de motor. Hierdoor konden de snelheid en het vermogen optimaal worden aangepast aan alle omstandigheden. Als gevolg daarvan is het brandstofverbruik met meer dan 10 procent gedaald. “Dit is bereikt zonder afbreuk te doen aan de rijervaring of de reistijden te verlengen”, aldus het persbericht van TomTom.

Het persbericht vermeldt niet het aantal bestuurders dat aan het onderzoek heeft deelgenomen, noch het aantal kilometers dat tijdens deze proeven is afgelegd. Het enige dat bekend is, is dat meerdere chauffeurs hun eigen route hebben kunnen kiezen.